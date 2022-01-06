Nikahsız birlikteliğe teşvik mi? Soru iğrenç, cevap da daha da iğrenç!

Hürriyet’te “Güzin Abla” köşesini hazırlayan Feyza Algan, kendisine geldiğini iddia ettiği iğrenç soruya, iğrenç şekilde cevap verdi.

İşte kendisine geldiğini iddia ettiği o iğrenç soru!

Güzin Abla, “Boşandığım eşime hâlâ aşığım” başlıklı yazısında kendisine geldiğini iddia ettiği soruyu şekilde aktardı; “10 yıllık evliydik, boşandık. Hâlâ aynı evde yaşıyoruz ama ayrı yataklarda yatıyoruz. Acaba tekrar bir araya gelmemiz mümkün olabilir mi? Ben eşimden boşandım ama hâlâ aynı evde yaşıyoruz. Bu şekilde güzel de anlaşıyoruz. Daha önce türlü sorunlarımız, tartışmalarımız oluyordu. Şimdi olmuyor, iyi geçiniyoruz. Daha önce türlü sorunlarımız, tartışmalarımız oluyordu. Şimdi olmuyor, iyi geçiniyoruz. Eşim boşanma konusunda çok acele etti. Ben de ‘Böyle mutlu olacaksan tamam’ dedim ve ayrıldık. Boşanmadan önce çok sinirliydi. ‘Şimdi rahatım, sürece bakalım’ diyor. Tabii 8 aydır ayrı yataklarda yatıyoruz. Önceden bana ‘Seni akrabam gibi görüyorum’ diyordu. 10 yıllık evliydik. Birbirimize saygımız var. Bir de, ben ona hâlâ aşığım… Acaba tekrar birleşmemiz mümkün olabilir mi?’ Şimdi deniyorum, acaba kocam değişti mi diye… Böyle bir süreç sizce normal mi?”

“Sıkılmış, özgür olmak istemiş”

Nikahsız yaşamı “mutluluk” zanneden bir kişiden geldiği iddia edilen “rezil” soruya Güzin Abla’dan “iğrenç” cevap geldi. “Boşanıp da aynı evde oturmaya devam eden karı kocalara çok sık rastlanmıyor.” diyerek yanıt vermeye başlayan Hürriyet’in Güzin Abla’sı, “10 yıl bir evlilikte uzun bir süreç. Ne yazık ki zamanla insanlar beraberliklerini alışkanlık haline getirebiliyor. Genellikle de zaman içinde eşinin de dediği gibi kardeş gibi, akraba gibi olabiliyorlar. Tabii sen hâlâ eşine âşık olduğunu söylüyorsun ama belli ki onun duygularında bazı değişiklikler olmuş. Evlilik onu boğmaya başlamış. Sıkılmış. Özgür olmak istemiş. Ve boşandığınızda bu boyunduruktan kurtulduğunu hissetmiş. O yüzden şimdi daha rahat, daha sakin, daha huzurlu...Belki sen de bu arada bazı hatalarını anlamış, kendinde bazı değişiklikler yapmayı düşünmüşsündür.” dedi.

İşte böyle “iğrenç” sözlerle cevap verdi

Şahsın kendi kendisiyle hesaplaşmaya çalıştığını iddia eden Güzin Abla, ahlaksızlığı meşrulaştırmaya yönelik “iğrenç” sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sana haksızlık yaptığını düşünüyor da olabilir. Eşini yeniden kazanmak istiyorsan, seninle tekrar evlenmesi için baskı yapmamalısın. Bırak biraz bu özgürlüğü yaşasın, yakaladığı huzuru sürdürsün. Sanırım çok genç yaşta evlenmişsiniz, belki ikiniz de birbirinizin ilk aşkısınız. Böyle durumlarda bu tür sorunlarla karşılaşmak çok doğal. O nedenle bir süre gerçekten aynı evi paylaşmak, iyi iki dost gibi sorunsuzca yaşamak ikinize de iyi gelebilir. Ama tabii bu durum çok fazla uzamamalı. Sabırla beklersen, ondaki değişikliği fark edebilir, yeniden birleşebileceğiniz o zamanı yakalayabilirsin.”











