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Nikahı düşen 27 yıllık evli çift için bakanlık devrede

Adana’da nüfusa kaydettirildiği sırada babasının amcasının oğlunun üzerine kaydettirilen ve nüfus kayıtlarına göre yeğeni Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yardım bekliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Nikahı düşen 27 yıllık evli çift için bakanlık devrede

Adana’da nüfusa kaydettirildiği sırada babasının amcasının oğlunun üzerine kaydettirilen ve nüfus kayıtlarına göre yeğeni Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yardım bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli çalışma başlattı.


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, babası Sinan Kuşçu’nun nüfus kaydı olmadığı için, nüfusa kaydettirilmeden yaşadı. Hüseyin Kuşçu askere gitme vakti geldiğinde babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu’nun nüfüsuna kaydoldu. Askerden döndükten sonra Ahmet Kuşçu’nun torunu Rime Kuşçu ile dini nikahla evlenen Hüseyin Kuşçu, 7 yıl sonra eşiyle resmi nikah kıydı. Çiftin bu evlilikten 3’ü ikiz, 13 çocukları oldu.


Hüseyin ve Rime Kuşçu çifti 2013 yılında Adana’ya taşındı. Çift burada bir hastanede yaptırdıkları işlem sırasında resmi nikahlarının düştüğünü öğrendi. Bunun üzerine nüfus müdürlüğüne giden Hüseyin Kuşçu’ya eşiyle resmi olarak evli görünmedikleri, kayıtlara göre yeğeni olarak görünen eşiyle birlikte yaşadıkları için cezai işlem uygulanacağı söylendi. Bunun üzerine nüfus kütükleri Şanlıurfa’da bulunan çift, 5 kez mahkemeye başvurdu ancak bir sonuç alamadı.


Yeniden eşiyle resmi nikah kıymak istediğini belirten Hüseyin Kuşçu, “Bir anda karşımıza böyle bir sorun çıktı. Bu zamana kadar haberimiz yoktu, bizim suçumuz ne ki? 6 yılda 5 kez mahkemeye gittim. Ben artık kafamı dinlemek istiyorum. Bir gün eve kağıt geliyor size ceza uygulanacak. Diğer gün kağıt geliyor çocuklarınızı paylaşın diye. Ben artık eşimle yeniden evlenmek istiyorum” diye konuştu.


Öte yandan konudan haberdar olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatı ile Hüseyin ile Rime Kuşçu çiftine ve çocuklarına yardım için harekete geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği, aileye sosyal ve ekonomik destek kapsamında yardımda bulunulacağı bildirildi. Ailenin yaşadığı eve gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, gerekli işlemlerin yapılması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
  1. doğa

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