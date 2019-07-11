Nikaha kelepçeyle geldiler
Gaziantep’te polis memuru olarak görev yapan çift, nikah dairesine kelepçe takarak geldi.11 Temmuz 2019 Perşembe 13:29
Gaziantep’te polis memuru olarak görev yapan çift, nikah dairesine kelepçe takarak geldi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde görev yapan ve evlenmek için Nizip Belediyesine müracaat eden polis memuru Seval Yıldırım ve Sabih Karaca, nikaha kelepçe takarak geldi. Çiftin nikahını kıyan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı çifte mutluluklar diledi. Nikaha Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman da katıldı.
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