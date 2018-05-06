Nikah kıyıp AK Parti kongresine katıldılar

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda 6. Olağan İl Kongresi için toplandı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Salonun içi ve dışı hıncahınç doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklayacak. Türkiye'nin ve İstanbul'un her yerinden vatandaşların akın ettiği kongreye yeni evli bir çift de katıldı.

Nikahı kıyar kıymaz soluğu Sinan Erdem'de alan çift Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına yetişerek salondaki yerini aldı.