Nijerya'nın simgesi: Abuja Ulusal Cami

ABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da bulunan Abuja Ulusal Cami ülkede birlik ve İslam'ın sembolü olarak görülürken, mimari yapısıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Nijerya'nın en büyük mimari yapıları arasında bulunan cami kompleksinde günlük ibadetlerin yanı sıra eğitim ve ticari faaliyetler de yürütülüyor.

Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu cami Sokoto Sultanının öncülüğünde Nijerya İslami İşler Yüksek Kurulu tarafından 1984 yılında inşa edildi ve 1991 yılında ibadete açıldı." dedi.

Abuja'nın 1991 yılında başkent ilan edilmesinden sonra faaliyete geçen camide 15 bin kişi toplu halde namaz kılabiliyor.

Cami kompleksinde kitap, seccade ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir çarşı, konferans salonları, eğitim merkezi, kütüphane ve sivil toplum kuruluşlarına ait ofisler bulunuyor.

- "Bu cami ülkedeki birliğin ve İslam'ın sembolü"

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Hristiyanlar ve yerel dine mensup insanların yanı sıra 200'den fazla etnik grup bulunuyor.

Ülkenin etnik ve dini çeşitliliğine dikkati çeken Adem, "Bu cami ülkedeki birliğin ve İslam'ın sembolüdür." dedi.

Adem, caminin 60 bin metrekare alana kurulu olduğunu belirterek, "Nijerya'nın farklı bölgelerinde büyük camiler var ama ülkenin en büyük camisi, alan olarak Abuja Ulusal Cami'dir." şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı birçok kişi tarafından ziyaret edilen caminin kompleksinde bulunan konferans salonları ve kütüphanelerde ise farklı alanlarda eğitim çalışmaları yürütülüyor ve konferanslar düzenleniyor.

Abuja Ulusal Cami İmamı Adem, "Vakit namazları ve cuma namazının dışında cami alanında nikah merasimleri yapılıyor, dersler veriliyor ve hatta Ramazan aylarında ve bayramlarda burada etkinlikler düzenleniyor ve yardım faaliyetleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Abdulkadir Ahmed ise "Camimizin yanında kitapların satıldığı bir çarşı ve konferans salonları bulunuyor. İbadetten başka eğitim faaliyetleri ve etkinlikler için bu camiyi kullanabiliyoruz." açıklamasını yaptı.