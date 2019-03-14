Nijeryalı öğrencilerin yarısı temiz sudan mahrum

ABUJA (AA) - Nijerya'daki okulların yüzde 50'si, temiz suya ulaşamıyor.

Nijerya merkezli WaterAid Nigeria'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Nijerya'da okulların yüzde 50'si temiz su sistemine sahip değil ve ülkedeki öğrencilerin yarısı temiz sudan mahrum." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, başkent Abuja'daki tüm devlet okullarının ise yüzde 46'sının temiz su ve yeterli tuvalet sistemine sahip olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da, 59 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Ülke genelinde 123 milyon Nijeryalı ise elverişli tuvalet sistemi kullanamıyor.

Nijerya'da temiz su sisteminin olmaması ve temizliğe önem verilmemesi nedeniyle kolera, tifo ve lassa sıtması gibi salgın hastalıklar nedeniyle birçok insan ölüyor.