0553 313 94 23

Nijeryalı liderlerden yolsuzlukla mücadelede ortak karar

15 Ocak 2019 Salı 20:14
Nijeryalı liderlerden yolsuzlukla mücadelede ortak karar

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, siyasi parti liderleri, devlet başkanlığı seçimi öncesi yolsuzlukla mücadelede vaatlerini açıkladı.

Batı Afrika Demokrasi ve Kalkınma Merkezi (CDD) tarafından başkent Abuja'daki Town Hall binasında düzenlenen "#BigDebate" programına katılan 5 siyasi parti lideri, seçimleri kazanmaları durumunda yolsuzlukla mücadele edecekleri vaadinde bulundu.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) temsilcisi Kazeem Afebua, programda yaptığı konuşmada, ülkedeki yolsuzluğun artmasının nedeninin, Yolsuzlukla Mücadele Dairesinin sadece bir kişinin elinde olmasından kaynaklandığını söyledi.

İktidara geldiklerinde özel yolsuzluk bürosu kuracaklarını ifade eden Afebua, "Biz hükümet olarak yolsuzlukla mücadelede gücü bir kişinin eline bırakmayacağız. Yolsuzluk yapanı acımadan adalete teslim edeceğiz." dedi.

Genç İlerici Parti (YYP) temsilcisi Egbeola Martins, ülkedeki yolsuzluğu teknoloji ile çözeceklerini dile getirerek, "Nijerya'da yolsuzluk ile mücadelede teknoloji kullanımının çok önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Ülkenin en büyük sorunu yolsuzluk

CDD Başkanı Hassan İdayat, 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde ülkenin en büyük sorunlarından birinin yolsuzluk olduğunu vurgulayarak, "Bunun için ülkemizi emanet edeceğimiz kişilerin bu sorunla nasıl baş edeceklerini bilmesi çok önemli." diye konuştu.

Ülkenin yolsuzlukla mücadeleyi kurumsallaştırması gerektiğinin altını çizen İdayat, "Yolsuzlukla mücadelede hukukun üstünlüğüne bağlı kalmamamız gerekir." şeklinde konuştu.

Ülkede 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:14
  1. Nijerya
  2. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davos Zirvesi başlıyor
    1. Davos Zirvesi başlıyor
    2. Meclis'e gelen EYT kanun teklifi..
    3. Prizde unutulan ütü nedeniyle yangın..
    4. Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
    5. Gazişehir Gaziantep'te ayrılık
    6. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    7. Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası
    8. Dünyadan bir Nazım geçti... Ünlü şair..
    9. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime kar..
    10. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi..
    11. Türkiye'den Gambiya ordusuna destek
    12. Çankırı'da eğitime kar engeli
    13. Mahkemeden Atalay Demirci kararı
    14. Filistin G77+Çin Grubu başkanlığını..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. "Firari" fok Çiko, Göltürkbükü'nde..
    17. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı..
    18. Nijeryalı liderlerden yolsuzlukla..
    19. Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü..
    20. Ortaokul öğrencilerden Yemen'e yardım
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü