Nijeryalı görme engelli kadın "her ay yüzünü güldüren" Türklere müteşekkir

ABUJA (AA) - Türk hayırseverler tarafından yapılan gıda yardımıyla Nijeryalı yüzlerce yoksul ailenin yüzü gülüyor.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı sorumlusu Laval Raşid Sunday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlerden gelen yardımlarla başkent Abuja'ya bağlı 4 köyde 450 kişiye gıda yardımı yaptıklarını anlattı.

Dar'ul Erkam Vakfı olarak bu köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gidermeyi amaçlandıklarını ifade eden Sunday, "Daha önce bu köylerde geziyoruz ve kimin ne sıkıntısı varsa tespit ediyoruz. Burada yardıma muhtaç olan insanlar var. Kimisi fakir, kimisi dul. Hepsine elimizden geldiğince yardım ediyoruz." dedi.



Sunday, paketlerde pirinç, makarna, un, yağ ve tuz gibi gıda maddelerinin bulunduğunu söyledi.

Köylülerden görme engelli Nijeryalı kadın Baraka Mansur, Türk hayırseverlerin düzenli yaptığı gıda yardımlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Mansur, "Çok mutluyum. Benim gözlerim görmüyor, kocam da rahmetli ama Türkler her ay benim yüzümü güldürüyor. Beni nasıl her ay hatırlıyorlarsa ben de öyle dualarımda onları hatırlıyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

