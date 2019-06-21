Nijeryalı çocuğu satılmaktan yüzündeki kabile izleri kurtardı Nijerya'da 6 yaşındaki çocuk, geleneksel kabile çizgileri sayesinde insan tacirleri tarafından satılmaktan son anda kurtuldu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 6 yaşındaki Naziru Abdulvahab, doğduğunda kesici aletlerle yüzüne çizilen geleneksel kabile izleri sayesinde insan tacirlerinin elinden kurtarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Abdulvahab, satılmak üzere Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinden kaçırılarak ülkenin güneydoğusundaki İmo eyaletine getirildi. Bölge sakinleri, çocuğun yüzündeki izlerin yabancı bir kabileye ait olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yürütülen soruşturma neticesinde Abdulvahab'ın, kuzeydeki Kaduna eyaletinden getirildiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin insan tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda Abdulvahab kurtarılırken, insan tacirleri de gözaltına alındı. Abdulvahab, Kaduna'daki ailesine teslim edildi. Nijerya'da 250'den fazla kabile bulunuyor. Birçok kabile tarafından bebeklerin yüzüne çizilen izler, yüzyıllardır uygulanan bir gelenek olarak varlığını koruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.