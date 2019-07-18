0553 313 94 23

Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Nijerya Deniz Kuvvetleri Karargahı, Gine Körfezi’nde kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklamada bulunarak olayın detayları hakkında bilgi paylaştı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Nijerya Deniz Kuvvetleri Karargahı, Gine Körfezi’nde kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklamada bulunarak olayın detayları hakkında bilgi paylaştı.


Nijerya Donanması, Gine Körfezi’nde kaçırılan Türk gemisiyle ilgili elde ettiği bilgileri paylaştı. Nijerya Deniz Kuvvetleri Karargahı’ndan yapılan açıklamada 14 Temmuz 2019 Pazar günü 16.43’te, MV PAKSOY-1 isimli gemiye Brass Körfezi’nin yaklaşık 124 deniz mili açığında korsan saldırı şüphesiyle bir bildirim alındığı belirtildi. MV PAKSOY-1, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü pozisyonda saldırıya uğradığında Kamerun’dan, Fildişi’ne gitmek için demir alan Türk bayraklı gemi olduğu, Güneybatı Brass körfezinde, 020 58’N enlem ve 0040 40’E boylamında saldırıya uğradığı aktarıldı.


Açıklamada, ‘Uluslararası Denizcilik Bürosu’ raporuna dayandırılan verilerde olayın, 13 Temmuz’da22:50 civarında meydana geldiği, ancak Nijerya Operasyon Odası’nın 14 Temmuz 16.43’te, yaklaşık 18 saat sonra haberdar olduğu belirtildi.


Nijerya Donanması operasyonel prosedürlerine uygun olarak, geminin pozisyonu Nijerya Deniz Kuvvetleri Denizcilik Alanında Farkındalık Sistemine göre çizildiğinin aktarıldığı açıklamada, geminin, 030 53 ’14” N enlem ve 0030 03 ’26” E boylamı üzerinde tespit edildiği ifade edildi. Bölgenin Lagos’un güneyinde Fair Way Buoy’un yaklaşık 21 deniz mili açığında Nijerya ile Benin Cumhuriyeti Uluslararası Denizcilik Sınırı olarak kabul edildiği kaydedildi. Açıklamada Komuta Görev Grubu (CTG) olaydan haberdar edildiği, öte yandan gemi neredeyse Nijerya karasularından çıkacağı için fazla bir şey yapılamadı ifade edildi.


Açıklamada, “Geminin o andaki hızı 11.4 knottu. Yani 2 saat içinde Nijerya karasularından çıkacağı gerçeği göz önüne alındığında, Deniz Kuvvetleri Karargahı, Çokuluslu Denizcilik Koordinasyon Merkezi (MMCC) Zone E üzerinde Benin Cumhuriyeti’ni uyardı.


Bilginin alınmasından sonra, MMCC komutanı, E Bölgesi’ndeki diğer üye ülkeleri ve aynı zamanda gemi o sırada batıya doğru yöneldiği için F Bölgesi’ndeki F Merkezini de bilgilendirdi. Gemi daha sonra 15 Temmuz 2019’da 08:31 saat civarında Gana Donanma Gemisi EHWOR tarafından durduruldu. Gana’daki Tema Limanı’na kadar eşlik edildi. Gana Donanması ve IMB’nin ön raporları, şüpheli korsanların MV PAKSOY-1’in 10 kişilik mürettebatını kaçırdığını bildirdi” denildi.


Açıklamada ayrıca Nijerya donanmasının konu hakkında çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet talebi reddedildi
    1. ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet..
    2. Ahmet Davutoğlu: Benden bir talebi oldu
    3. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    4. Libya’daki uluslararası havalimanına..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. Kamyonet park halindeki araçlara..
    7. Türkiye Aile Meclisi'nden İstanbul..
    8. Trump'ın insansız hava aracı..
    9. İsmimin esmasının anlamı nedir?..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023..
    12. Diyarbakır’da iki grup arasında..
    13. Bakan Soylu: "Düzce’de 7..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019
    15. "AB bir kez daha Türkiye’ye yönelik..
    16. Seri'den Galatasaray taraftarına mesaj
    17. MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Asıl..
    18. 2019-2023 dönemini kapsayan 11...
    19. DÜZELTME - "Voleybol: 16 Yaş Altı..
    20. Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle..
    21. "Buraya eşim ve çocuğum girmez.....
    22. Fas'ta kadın turistlerin öldürülmesi..
    23. Uçakta olay çıkaran kadın yolcuya 600..
    24. 4. gemiyi duyan Rumlar: Türkiye’nin..
    25. Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya..
    26. Erbil saldırısını düzenleyenlerden..
    27. “Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf..
    28. Erbil saldırısının faillerinden..
    29. U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda..
    30. Kongo'da elini yıkamayana asker..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...