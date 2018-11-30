Nijerya'dan diasporadaki vatandaşlarına yatırım çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına, ülkelerine tarım sektöründe yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tarım Bakanı Audu Ogbeh, Abuja'da düzenlenen "Nijerya Diaspora Yatırım Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Nijeryalı iş adamlarından ülkelerine tarım sektöründe yatırım gerçekleştirerek ekonomiye destek olmalarını istedi.

Bakan Ogbeh, "Nijerya'nın ekonomik çeşitliliğini arttırmak ve gençlere yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan Nijeryalılara ülkelerinde tarım alanında yatırım yapmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sektörde sınırsız yatırım imkanı sağlanacağına dikkati çeken Ogbeh, yurt dışındaki yaklaşık 15 milyon Nijeryalının doğrudan yatırım yapmalarının ülkeleri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Ogbeh, "Yurt dışına seyahat etme fikri takıntısı birçok Nijeryalının düzensiz ve yasa dışı şekilde ülkeyi terk etmesine neden oluyor ve bu da ülkenin ana sorunlarından biri haline geliyor." diye konuştu.

Nijerya'da tarım ürünlerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 40'ı buluyor ve nüfusun yüzde 43'ü tarım sektöründe çalışıyor.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin artması ve tarım sektörünün geri plana itilmesi nedeniyle yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkenin bazı bölgelerinde gıda sorunu yaşanıyor. Federal hükümet, gıda sorununu çözmek için tarım alanındaki yatırımlarını arttırıyor.