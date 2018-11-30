THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nijerya'dan diasporadaki vatandaşlarına yatırım çağrısı

Tarım Bakanı Audu Ogbeh:- "Nijerya'nın ekonomik çeşitliliğini arttırmak ve gençlere yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan Nijeryalılara ülkelerinde tarım alanında yatırım yapması çağrısında bulunuyoruz"

30 Kasım 2018 Cuma 13:57
Nijerya'dan diasporadaki vatandaşlarına yatırım çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına, ülkelerine tarım sektöründe yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tarım Bakanı Audu Ogbeh, Abuja'da düzenlenen "Nijerya Diaspora Yatırım Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Nijeryalı iş adamlarından ülkelerine tarım sektöründe yatırım gerçekleştirerek ekonomiye destek olmalarını istedi.

Bakan Ogbeh, "Nijerya'nın ekonomik çeşitliliğini arttırmak ve gençlere yeni iş imkanları sağlamak amacıyla yurt dışında yaşayan Nijeryalılara ülkelerinde tarım alanında yatırım yapmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sektörde sınırsız yatırım imkanı sağlanacağına dikkati çeken Ogbeh, yurt dışındaki yaklaşık 15 milyon Nijeryalının doğrudan yatırım yapmalarının ülkeleri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Ogbeh, "Yurt dışına seyahat etme fikri takıntısı birçok Nijeryalının düzensiz ve yasa dışı şekilde ülkeyi terk etmesine neden oluyor ve bu da ülkenin ana sorunlarından biri haline geliyor." diye konuştu.

Nijerya'da tarım ürünlerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 40'ı buluyor ve nüfusun yüzde 43'ü tarım sektöründe çalışıyor.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin artması ve tarım sektörünün geri plana itilmesi nedeniyle yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkenin bazı bölgelerinde gıda sorunu yaşanıyor. Federal hükümet, gıda sorununu çözmek için tarım alanındaki yatırımlarını arttırıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:57
  1. Nijerya
  2. Tarım
  3. yatırım çağrısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan taziye ziyareti
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    2. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    3. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    4. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    5. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    6. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    7. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    8. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    9. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    10. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    13. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    14. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    15. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    16. AK Parti Esenyurt belediye başkan..
    17. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    18. Sanchez'den Manchester United'a kötü..
    19. İsrail güçleri Batı Şeria'daki..
    20. Türkiye'nin yeni "beşizleri" dünyaya..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'