Nijerya'daki STK'lerden "adil ve barışçıl" seçim açıklaması

Barış ve Çevresel Adalet Merkezince (CEPEJ) yapılan açıklamada, gelecek yılki seçimde siyasilere nefret söyleminden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

CEPEJ Nijerya Koordinatörü Sheriff Mulade, "2019 yılının şubat ayında düzenlenecek seçimler öncesi ülkede toplumsal çatışmalara fırsat verilmemeli. CEPEJ olarak Nijerya'daki seçimleri takip edeceğiz. Tüm siyasi partilere özgür ve adil bir seçim için gereken adımları atmaları çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya Müslüman Medya İzleme Grubu (MMWG) da son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde ele geçirilen silah ve askeri mühimmatla ilgili kaygıları dile getirerek yetkililerden önlem almaları çağrısı yaptı.

MMWG Koordinatörü İbrahim Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, "Limanlarda, havaalanlarında ve yollarda silahlar ele geçiriliyor ancak bu silahların kime ait olduğuyla ilgili yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahi, seçimler öncesi polis, asker ve gümrük görevlilerince ele geçirilen kaçak silahlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek seçimlerde olası bir çatışmaya karşı gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Ülkede 16 Şubat 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.