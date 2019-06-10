Nijerya'daki silahlı saldırılar Sokoto eyaletindeki silahlı saldırılarda ölü sayısı 43'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda ölü sayısı 43'e çıktı. Ulusal basındaki haberlere göre, hafta sonu silahlı kişilerin Sokoto eyaletine bağlı Rukunni, Tsage, Giire, Satiru ve Kalfu köylerinde düzenlediği silahlı saldırılar sonucu yaralananlardan 18'inin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 43'e yükseldi. Saldırılarda yüzlerce büyükbaş hayvanın telef olduğu ve binlerce kişinin korkudan evlerini terk ederek Gandi bölgesindeki kampa sığındığı kaydedildi. Saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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