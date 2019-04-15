Nijerya'daki şiddet olaylarında yüzlerce kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Güvenlik Sorunlar ve İnsan Kaçırmaları" başlıklı konferansa, Abuja Polis Sözcüsü Muhammed Adamu, Nijerya Güvenlik Profesyonel Başkanı Kabiru Adamu ve çok sayıda kişi katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nijerya Güvenlik Profesyonel Başkanı Adamu, ülkenin kuzeybatısında ocak ayından bu yana silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 541 kişinin öldüğünü, 227 kişinin fidye için kaçırıldığını belirtti.

Kabiru Adamu, ülkede son 4 ayda silahlı kişilere yaklaşık 2 milyon 800 dolar fidye verildiğini kaydetti.

Hükümetin güvenlik konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kabiru Adamu, "Nijerya hükümeti, acilen bir şeyler yapmazsa silahlı kişiler aldıkları bu tür paralarla daha çok silah alacak. Böylece sadece ülkenin kuzeybatısı değil, ülkenin genelinde hiç kimse güvende olmayacak." dedi.







