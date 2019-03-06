Nijerya'daki şiddet olayları

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Zamfara eyaletinde son 4 günde çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yerinden edildi.

Zamfara polis sözcüsü Muhammad Shehu, eyaletin Shinkafi bölgesinde pazar gününden bu yana iki grubun arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Çatışmalarda 29 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Shehu, birçok ev ve aracın da kundaklandığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.