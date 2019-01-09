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Nijerya'daki seçimlerde 20 binden fazla aday yarışacak

09 Ocak 2019 Çarşamba 21:10
Nijerya'daki seçimlerde 20 binden fazla aday yarışacak

ABUJA (AA) - Nijerya'da 16 Şubat'ta düzenlenecek seçimler için 20 binden fazla aday başvuru yaptı.

Bağımsız ve Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Mahmud Yakubu, 2019 başkanlık ve eyalet seçimleri için 20 binin üzerinde adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Başvuru sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Yakubu, "Nijerya seçim tarihinde ilk defa bu kadar yüksek sayıda aday seçimler için başvuruda bulundu." dedi.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 21:10
  1. Nijerya
  2. seçim

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