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Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 23:30
Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ondo ve Kaduna başta olmak üzere, 16 eyalette bin 374 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:30
  1. Lassa sıtması
  2. Nijerya

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