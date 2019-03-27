Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında ölenlerin sayısı 114'e çıktı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Taraba, Imo, Enugu ve Bauchi başta olmak üzere 21 eyalette bin 801 vakanın tespit edildiği kaydedildi. Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.







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