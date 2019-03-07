0553 313 94 23

Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

07 Mart 2019 Perşembe 23:30
Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ondo ve Kaduna başta olmak üzere, 16 eyalette bin 374 vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:30
  1. Lassa sıtması
  2. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun’da kandil heyecanı
    1. Giresun’da kandil heyecanı
    2. Düzce jandarması zehir tacirlerine göz..
    3. Ali Koç'tan korkutan uyarı: Ceza..
    4. Saadet Partisi'nin Beykoz mitingi
    5. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi..
    6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    7. Eynesil Kaymakamı Ermiş’ten sağduyu..
    8. Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu
    9. Uzun süredir aranıyordu! FETÖ firarisi..
    10. Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te..
    11. CRR Tasavvuf Müziği Topluluğu konser..
    12. Başkent’te Regaip Kandili coşkusu
    13. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    14. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
    15. AK Parti Sancaktepe Adayı Döğücü..
    16. Sırbistan’dan Türk Akımı projesine onay
    17. Sınırda hareketlilik! Komando..
    18. İsraillilere kimlik çıkartan 10 Faslı..
    19. Nijerya'daki "Lassa sıtması" salgını
    20. ABD yan çizmeye devam ediyor: Risk..
    21. İstanbul'da Regaip Kandili
    22. Almanya'da Regaip Kandili
    23. Suudiler duyurdu: Büyük miktarda bulduk
    24. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    25. Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından..
    26. ABD basınından Kaşıkçı çağrısı!
    27. Anadolu Ajansının Erbil ofisine..
    28. Elazığ sokakları "gece kartallarına"..
    29. "Türkiye bir tarım ülkesi olarak..
    30. Osmanlı’dan günümüze eğitim alanında..
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı