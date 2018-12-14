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Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti

Plateau eyaletinde ocak ayından bu yana çoban ve çiftçiler arasında çıkan çatışmalardan dolayı 38 bin kişi yerlerinden oldu

14 Aralık 2018 Cuma 15:03
Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce kişi göç etti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde, ocak ayından bu yana çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 38 binden fazla kişi evlerini terk etti.

Plateau Eyalet Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, bölgede ocak ayından bu yana bine yakın kişinin hayatını kaybettiği şiddet olayları nedeniyle 38 bin 51 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampların koordinatörü Iniya Maka da çatışmalardan dolayı evlerini terk edenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti.

Evlerini terk edenlerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Maka, "Çeşitli salgın hastalıkları nedeniyle çok sayıda kişi öldü. Insanlar çok zor şartlar altında yaşıyor ve bazen yiyecek bile bulamıyorlar." dedi.

Nijerya'da, ocak ayından bu yana çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalarda, binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:03
  1. çoban ve çiftçi
  2. Nijerya

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