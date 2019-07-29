0553 313 94 23

Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

Türkiye saldırıyı kınadı ve Nijerya halkı ve hükümetine başsağlığı diledi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

ANKARA (AA) - Türkiye, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yaşanan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maiduguri eyaletindeki bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Örgüt üyelerinin hafta sonu Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenaze törenine düzenlediği saldırıda 65 kişinin öldüğü belirtilmişti. Saldırıda 11 kişinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de kaybolduğu ifade edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
  1. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “Açıklanan fındık fiyatı üreticinin yüzünü güldürecek”
    1. Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu:..
    2. Güney Kore Kuzey'in teknesini geri..
    3. Tır yayaya çarptı: 1 yaralı
    4. Bu alem başka alem
    5. Pirinç sütü nedir? Bu süt kilo..
    6. Rüveyda Öksüz ve Gökhan Keser kimdir..
    7. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden..
    8. Başkan Kılınç, yaz spor okulu..
    9. "Yakalanan terörist belediye meclis..
    10. Yangın evi küle çevirdi
    11. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi..
    12. Hakkari’de etkisiz hale getirilen..
    13. Avrupa Birliği'nden 5 ülke hakkında..
    14. İş başvurusu için gittiği inşaattan..
    15. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    16. Özel çocukların sinema keyfi
    17. CHP yönetimi skandallar sonrası..
    18. Güneş paneliyle içme suyu sorununa..
    19. "Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin..
    20. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk