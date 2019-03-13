Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın enkazı altında kaldı

Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bir binanın çöktüğü ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.

Nijerya’nın Lagos kentinde, çatı katında ilkokulun olduğu bir binanın çöktüğü ve aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu yüzlerce kişinin çöken binanın enkazı altında kaldığı öğrenildi. Ülkenin güneybatı bölgesindeki Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Ibrahim Farinloye olayda hayatını kaybeden olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinmediklerini aktardı.