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Nijerya'da yolcu teknesi battı: 9 ölü

09 Aralık 2018 Pazar 21:12
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 9 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Benue Nehri'nde yaklaşık 140 yolcu taşıyan tekne, fırtına nedeniyle battı.

Arama kurtarma birliği görevlilerinden Musa Ibbi, nehirden şimdiye kadar sadece 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişinin cesedini çıkarttıklarını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ibbi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu ve mal taşıdığı için battığını da kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:12
  1. Nijerya
  2. tekne battı

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