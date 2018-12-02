0553 313 94 23

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 19 ölü

02 Aralık 2018 Pazar 21:13
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 19 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Öte yandan Kwara polis sözcüsü Ajayi Okasanmi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 21:13
  1. battı
  2. Niger Nehri
  3. Nijerya
  4. tekne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump geri adım attı
    1. Donald Trump geri adım attı
    2. Maçın ardından
    3. Türkiye'den seyahat uyarısı: Fransa'ya..
    4. Merseyside derbisinde kazanan Liverpool
    5. Rusya, Suudi Arabistan'dan ek yatırım..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da
    7. Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı
    8. Türklere yine ırkçı saldırı! Domuz..
    9. Türklerden Fransız direnişine Mehterli..
    10. Erdoğan'dan Ağaoğlu'na tebrik mesajı
    11. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    12. Nijerya'da yolcu teknesi battı: 19 ölü
    13. Emine Erdoğan Paraguay'da
    14. Yeni Malatyaspor, Akhisarspor maçına..
    15. Fransa'da akaryakıt zamları protestoları
    16. Temel Karamollaoğlu çağrı yaptı!
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı..
    19. Fatih Terim sürpriz yaptı
    20. Dünya 16 Yaş Altı Satranç..
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum