Nijerya'da yetersiz beslenmeden dolayı 132 çocuk öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 10 ayda 132 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.



Kaduna Eyaleti Beslenme Müdürlüğü yetkilerinden Hajiya Hauwa Usman, yetersiz beslenme nedeniyle 10 ayda 132 çocuğun hayatını kaybettiğini, 12 bin 858 çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını, bu çocuklardan 10 bin 604'ünün tedavi edildiğini belirtti.

Beş yaş altı çocukların yüzde 11,7'sinin gıda yetersizliği ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Usman, bu çocuklarından yüzde 47'sinin fiziksel olarak yaşından küçük geliştiğini sözlerine ekledi.



Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde yetersiz beslenme nedeniyle son üç ayda 30 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.



Nijerya'da Boko Haram saldırıları, otlak çatışmaları ve ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

