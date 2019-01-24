0553 313 94 23

Nijerya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi

Seçime 3 hafta kala güçlü kadın adaylardan Oby Ezekwesili, yarıştan çekildiğini açıkladı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:51
Nijerya'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine 3 hafta kala, güçlü kadın adaylardan Oby Ezekwesili çekildiğini bildirdi.

Eski Eğitim Bakanı ve "Bring Back Our Girls (Kızlarımızı Geri Getirin)" kampanyasının kurucularından Ezekwesili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adaylıktan çekilerek Devlet Başkanlığı Adayları Bir Araya Geliyor Partisine (PACT) katıldığını belirtti.

Oby Ezekwesili, "Koalisyon kurma zamanı geldi. İktidar ve ana muhalefet partilerini yenmek için adaylıktan çekilerek PACT'e katıldım." ifadelerini kullandı.

Ezekwesili'nin çekilme kararıyla seçimlere katılacak kadın aday sayısı ise 5'e düştü.

Nijerya'da 2006-2007'de eğitim bakanı olarak görev yapan Oby Ezekwesili, 2014'te ülkenin kuzeyindeki Chibok'tan kaçırılan 276 kızın serbest bırakılması için yürütülen "#BringBackOurGirls" kampanyasına liderlik etmişti.

Ezekwesili, Dünya Bankasında başkan yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimi için Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar, güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, devlet başkanlığı seçimi için ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:51
  1. Nijerya
  2. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi'ne taşınacak
    1. "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi'ne..
    2. Nadal adını finale yazdırdı
    3. Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli..
    4. Solak T24, cinsel tacizci yazarını..
    5. Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
    6. Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman..
    7. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı..
    8. Canlı yayında tanıtıldı! İşte yeni..
    9. 80 ülkeden 30 bin alıcı, Linexpo..
    10. Dolar son bir ayın en düşük seviyesini..
    11. Şiddetli rüzgara ağaçlar bile dayanamadı
    12. Nijerya'da yapılacak devlet başkanlığı..
    13. Cübbesini asan eski Danıştay üyesine..
    14. Macron Venezuela'daki seçimleri "yasa..
    15. "Bu kıyafetler polisin görünürlüğünü..
    16. Mısır'ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var
    17. Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne..
    18. AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına..
    19. Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı
    20. Juan Guaido kimdir? Juan Guaido..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu