Nijerya'da yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı Çarpışmanın ardından çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakıt tankerinin kamyonla çarpışmasının ardından çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansının (NEMA) Basın Sözcüsü Sadiq Alkali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gombe-Yola kara yolunda yakıt taşıyan tankerin kamyonla çarpıştığını belirtti. Alkali, "Çarpışmanın ardından çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de ağır yaralandı. Çevredeki evler ve arabalar da alev aldı." dedi Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Alkali, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.











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