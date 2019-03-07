Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü, 7 yaralı

Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü, 7 yaralı07 Mart 2019 Perşembe 19:37
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Peter Oke, Osun-Oyo kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, başka bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını belirtti.
Oke, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.
Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Oke, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
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