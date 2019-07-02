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Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü

Patlamada en az 50 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

02 Temmuz 2019 Salı 12:42
Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Benue eyalet yetkililerden Christopher Avi, yerel halkın kaza yapan tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten tankerin patladığını belirtti.

Avi, "Patlamada şu ana kadar 50 kişinin cesedine ulaşıldı, 70 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu." dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, çevredeki evlerin kül olduğunu ifade eden Avi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan Benue Eyalet Polis Sözcüsü Catherine Anene, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:42
  1. - Patlamada
  2. Nijerya
  3. yakıt tankeri

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