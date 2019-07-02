0553 313 94 23

Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 15:32
Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Benue eyaletinde akaryakıt yüklü tanker kaza yaptı. Bölge halkının kaza yapan tankerin etrafında toplanarak tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı esnada patlamanın meydana gelmesi 50 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, dün meydana gelen kazada çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
    1. Mahsur kalan güvercini itfaiye..
    2. Samandağ Belediyesi’nden tarım..
    3. Trabzonspor'dan Fatih Altaylı’ya sert..
    4. Çin Hong Kong Yasama Meclisini basan..
    5. TOBB’dan GSO’ya plaket
    6. Başkan Kocaispir: “Vatandaşa dokunacak..
    7. TCMB döviz kurları
    8. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    9. ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019’..
    10. Moody's'ten Brexit açıklaması:
    11. İhvan'ın üst düzey ismi iki kez kalp..
    12. 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve..
    13. Türkiye şampiyonasında derece elde..
    14. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi..
    15. Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısında..
    16. Her gün kişniş tüketmek için onlarca..
    17. Gercüş’te yılanların dansı
    18. Almanya'da Müslümanların çatı..
    19. Hırsız sandı, sapık çıktı
    20. (Özel) Okul bahçesini festivalde açık..
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız