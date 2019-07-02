Nijerya’da tanker faciası: 50 ölü Batı Afrika ülkesi Nijerya’da bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da bir tankerde meydana gelen patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Benue eyaletinde akaryakıt yüklü tanker kaza yaptı. Bölge halkının kaza yapan tankerin etrafında toplanarak tankerdeki benzini boşaltmaya çalıştığı esnada patlamanın meydana gelmesi 50 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, dün meydana gelen kazada çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.