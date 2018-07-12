0553 313 94 23

Nijerya'da son bir ayda 49 kişi öldü! O ülkede alarm

Nijerya'nın Adamawa ve Katsina eyaletlerinde, son bir ayda kolera salgını nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:04
Nijerya'da son bir ayda 49 kişi öldü! O ülkede alarm

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Adamawa Koordinatörü Dr.  Amos Ujulu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi ve Maiha bölgelerinde son bir  ayda 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Ujulu, bölgelerde 1564 kolera vakası tespit edildiğini ve yaklaşık 500  kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Adamawa eyaletindeki kolera  salgınını önlemek amacıyla aşı kampanyası başlatıldığını, eyalete 750 bin doz  kolera aşısı ve sağlık çalışanı gönderdiğini bildirdi.

Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman ise eyalete bağlı  Funtua ve Kusada bölgelerinde son 2 haftada 181 kolera vakası tespit edildiğini,  19 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede son 2 ayda yaklaşık 2 bin kolera vakası tespit edilmiş, 96 kişi  yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera  salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hainler hak ettiği cezayı buldu
    1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:..
    2. Avrupa'yı temelinden sarsan gelişme!..
    3. Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama..
    4. İran'da su sorunu can aldı
    5. Binali Yıldırım: Bismillah dedik,..
    6. Kastamonu’da silah ve tarihi eser..
    7. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    8. Arda'nın annesinden yürek burkan..
    9. Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu
    10. Galatasaray bombayı patlattı!
    11. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
    12. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
    13. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
    14. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
    15. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
    17. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
    18. Rusya'dan flaş NATO açıklaması
    19. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    20. Muhammed Ömer Muhtar kimdir?
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!