Nijerya'da sivil toplumdan "adil ve barışçıl" seçim çağrısı

ABUJA (AA) - Nijerya'da sivil toplum örgütleri, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin "barışçıl ve adil" bir ortamda yapılması çağrısında bulundu.

Başkent Abuja'da Şeffaf Liderlik ve Demokrasi isimli sivil toplum örgütünün girişimiyle ve farklı örgütlerin de desteğiyle düzenlenen "İnandırıcı ve Şiddetsiz 2019 Seçimleri" başlıklı konferansa ordu ve polis yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Konferansta konuşan Şeffaf Liderlik ve Demokrasi lideri Amos Olamide, seçimin barışçıl ve şiddetten uzak bir ortamda düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Geçen seçimde çok kan aktığını hatırlatan Olamide, "Şimdi de insanlar seçimde çok kan akacak diye oy kullanmak yerine güvenli bölgelere kaçmaya başladı. Bunların olmaması için tüm siyasi partileri özgür ve adil bir seçim için gereken adımları atmaya çağırıyoruz." dedi.

Konferansa Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai'yi temsilen katılan Tümgeneral Johny Amechie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güven ortamında yapılması için ordunun polisle işbirliği içinde hareket edeceğini söyledi.

Amechie, güvenlik güçlerinin ülkenin tüm bölgelerinde görev yapacağını da dile getirdi.

16 Şuba'taki seçimin favorileri arasında Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar yer alıyor.



Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.







