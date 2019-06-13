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Nijerya'da silahlı saldırılar: 47 ölü

13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
Nijerya'da silahlı saldırılar: 47 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 47 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Eyalet Direktörü Malam Salihu Garba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kwaki, Ajatayi, Gwassa, Barden Dawaki, Gyammamiya ve Alewa köylerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırılar düzenlediğini belirterek, "Şu anda 47 kişinin cesedi bulundu ve çok sayıda yaralı var." dedi.

Bölgede yaklaşık 2 bin kişinin evlerini terk ettiğini söyleyen Garba, "Bunlardan sadece 500'ü geçici olarak Erena Kampına yerleşebildi. Bu insanlar, insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Garba, yaralıların tedavi altına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
  1. Niger eyaleti
  2. Nijerya
  3. silahlı saldırılar

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