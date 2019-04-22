0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü

22 Nisan 2019 Pazartesi 01:54
Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Benue Eyalet Polis Sözcüsü Sewuese Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Ngibo ve Tse Aye köylerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yapılan saldırılarda 11 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Anene, saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını, 24 büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını aktaran Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığını ileri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 01:54
  1. Benue eyaleti
  2. Nijerya
  3. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil Fenerbahçe'yi bu kadar aciz görmedim
    1. Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil..
    2. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    3. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen..
    4. Sudan’da muhalifler askeri konseyle..
    5. Ersun Yanal: Fenerbahçe adına, hiç..
    6. Papiss Cisse'den Fenerbahçe yorumu:..
    7. Sri Lanka'daki terör saldırılarına..
    8. Abdulkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli..
    9. Asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı
    10. Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin..
    11. Cezayir'de iki eski ordu komutanı..
    12. Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı..
    13. Pendik’te trafik kazası; 6 yaralı
    14. Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü
    15. Yüksekova’da Lapa Lapa Yağan Kar..
    16. Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na..
    17. Şehidin ailesi konuştu:..
    18. Trabzonspor trafik kazası geçiren..
    19. Sakarya'da yaylada mahsur kalan 10..
    20. Organize değil halk! Yumruk atan şahıs..
    21. Bakan Akar şehit ailesine taziye..
    22. Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle..
    23. Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı..
    24. Gürcistan'daki HES protestosu
    25. AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi..
    26. Şehit Babası Kırıkçı: “Ben şehit..
    27. Mesaj mı gaf mı? Trump 'Sri Lanka'da..
    28. Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2..
    29. Tunceli'de bıçaklı saldırıya uğrayan..
    30. Yokuş aşağı giderken 'viteste mi yoksa..
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!
    Mısır'ın FETÖ'sü firavun Sisi için sandığa koştu!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak
    Harekete geçiliyor! Her millet bahçesinde en az 1 tane olacak