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Nijerya'da silahlı saldırı: 30 kişi öldü

Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
Nijerya'da silahlı saldırı: 30 kişi öldü

Gandi bölgesi yöneticisi Alhaji Maccido, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde düzelenen silahlı saldırılara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Maccido, "Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde bulunan Alliki, Dantasakko, Tabannin Gero, Birwanga ve Kozi köylerindeki saldırılarda biri kadın, en az 30 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırganların motorsikletle gelerek halka ateş açtığını belirten Maccido, olayda birçok kişinin kaçırıldığını ve birçok kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Saldırı sonrası bölgeyi ziyaret eden Sokoto Eyaleti polis müdürü Murtala Mani ise saldırının insanlık dışı ve barbarca olduğuna vurgu yaptı.

Mani, "Saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğuna dair bilgimiz yok ancak güvenlik güçleri bölgede önlem aldı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:33
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