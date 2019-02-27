Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatı bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Polis Departmanı adına açıklama yapan Ahmad Abdurrahman, eyalete bağlı Maro ve Kachia köylerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda biri polis 29 kişinin öldüğünü aktaran Abdurrahman, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Abdurrahman, saldırılarda birçok ev ve aracın kundaklandığını vurguladı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde geçen hafta düzenlenen saldırılarda en az 66 kişi yaşamını yitirmişti.







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