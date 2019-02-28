0553 313 94 23

Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kaçırıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 13:41
Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişi öldürülürken, 40 kişi kaçırıldı.

Zamfara Polis sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Kawaye köyünde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Shehu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 40 kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını anlatan Shehu, saldırıda kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlattıklarını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:41
  1. Nijerya
  2. Zamfara Eyalet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan’da antika satıcıları daha iyi günleri bekliyor
    1. Yunanistan’da antika satıcıları daha..
    2. Hastaneden doktorun darp edilmesine..
    3. Aracıyla selde mahsur kalan sürücü..
    4. Eskişehir’de akıl almaz olay
    5. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    6. Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi:..
    7. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    8. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    9. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    10. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    11. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    12. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    13. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    14. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    15. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    16. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    17. Bozyazı’da sağlık personeline..
    18. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    19. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    20. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    21. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    22. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    23. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    24. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    25. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    26. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    27. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    28. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    29. Nevşehir'de define arayan üç kişi..
    30. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."