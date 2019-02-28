Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişi öldürülürken, 40 kişi kaçırıldı.

Zamfara Polis sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Kawaye köyünde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Shehu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 40 kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını anlatan Shehu, saldırıda kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlattıklarını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.