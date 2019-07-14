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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

14 Temmuz 2019 Pazar 18:42
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Eyalet Polis Sözcüsü Gambo Isah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kirtawa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Isah, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Saldırıda çok sayıda araç ve evin kundaklandığını dile getiren Isah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:42
  1. Katsına eyaleti
  2. Nijerya
  3. silahlı saldırı

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