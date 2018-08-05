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Nijerya'da silahlı kişilere yönelik operasyon: 20 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilere düzenlenen operasyonlarda 20 kişi öldürüldü.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:14
Nijerya'da silahlı kişilere yönelik operasyon: 20 kişi öldü

Operasyon basın sözcüsü Mohamed Dole, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Maradun, Tsafe ve Zurmi bölgelerinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Dole, operasyonda 20 kişinin öldürüldüğünü, çok sayıda silahlı şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonda silah ve bıçaklar ele geçirildiğini kaydeden Dole, çok sayıda motosikletin ateşe verildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ocak ayından bu yana Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda yaklaşık 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:14
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