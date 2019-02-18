Nijerya'da silahlı kişilere operasyon: 37 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, ordunun silahlı kişilere düzenlediği operasyonlarda 37 çete üyesi öldürüldü.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, Zamfara eyaletinde Bini Maru bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 37 kişinin öldürüldüğünü aktaran Abiade, 6 silahlı kişinin yakalandığını, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Abiade, operasyonlar sırasında 6 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.



