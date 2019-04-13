Nijerya'da silahlı gruplara yönelik operasyon

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik düzenlediği operasyonlarda, 35 çete üyesi öldürülürken, rehin tutulan 40 kişi de kurtarıldı.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, Zamfara ve Katsina eyaletlerinde havadan ve karadan operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 35 çete üyesinin öldürüldüğünü ve 18 kişinin de yakalandığını aktaran Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Binbaşı Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 40 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak, saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.