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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Ordunun Zamfara eyaletinde silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 55 çete üyesi öldürüldü- Operasyonlarda 760 rehine de kurtarıldı

12 Mart 2019 Salı 23:58
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı gruplara düzenlediği operasyonlarda 55 çete üyesi öldürülürken, rehin tutulan 760 kişi de kurtarıldı.

Ordu adına açıklama yapan binbaşı Clement Abiade, Zamfara eyaletine bağlı 5 köye havadan ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 55 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Binbaşı Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 760 kişinin kurtarıldığını da söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 23:58
  1. Nijerya
  2. operasyon
  3. Zamfara eyaleti

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