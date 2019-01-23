0553 313 94 23

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Ordunun Zamfara eyaletindeki silahlı kişilere yönelik operasyonlarında 58 çete üyesi öldürüldü - Operasyonlarda iki asker hayatını kaybetti

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 58 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, çoban ve çiftçilerin çatıştığı Zamfara eyaletine bağlı Dumburum ve Gando bölgelerinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abiade, operasyonlarda 58 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek, önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 2 askerin de yaşamını yitirdiğini dile getiren Abiade, silahlı kişilerin kaçırdığı 75 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:47
  1. Nijerya
  2. operasyon
  3. silahlı kişiler
  4. Zamfara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    1. İnşaat bekçisine silahlı saldırı!
    2. Doğan Medya'yı satan Aydın Doğan'ın..
    3. Parası olup da borcunu ödemeyenler..
    4. Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla..
    5. Özbekistan Futbol Federasyonundan..
    6. Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir..
    7. Malezya'dan Fransa'ya "ithalatı..
    8. Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
    9. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    10. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru..
    11. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    12. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm özeti..
    13. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    14. Voleybol: Efeler Ligi
    15. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik Tekirdağ'da
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. AB'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    19. Domuz gribi bilançosu ağırlaşıyor!
    20. Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta..
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!