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Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü

ABUJA (AA) - Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı "Hadarin Daji" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Daramola, operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğünü, en az 30 kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30
  1. Nijerya
  2. Zamfara eyaleti

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