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Nijerya'da Şii IMN örgütünün faaliyetleri yasaklandı

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu:- "Şeyh İbrahim Zakzaki liderliğindeki Şii IMN hareketi, anayasayı tanımıyor ve federal hükümetin çözüm yollarını kabul etmeyerek terörist faaliyetler yürütüyor. Bu örgütün faaliyetleri zamanla ulusal güvenliği, kanunları ve ülke barışını tehdit edecek şekilde gelişti"- "IMN hareketi, 'terörist bir örgüt' olarak sınıflandırıldı ve yasaklandı"

30 Temmuz 2019 Salı 19:38
Nijerya'da Şii IMN örgütünün faaliyetleri yasaklandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Nijerya İslami Hareketi'nin (IMN) tüm faaliyetleri yasaklandı.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu, başkent Abuja'da gazetecilere yaptığı açıklamada, IMN hareketinin tüm faaliyetlerinin yasaklandığını bildirdi.

Şeyh İbrahim Zakzaki liderliğindeki Şii IMN hareketinin anayasayı tanımadığını belirten Adamu, "Federal hükümetin çözüm yollarını kabul etmeyerek, terörist faaliyetler yürütüyor. Bu örgütün faaliyetleri zamanla ulusal güvenliği, kanunları ve ülke barışını tehdit edecek şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Adamu, iki hafta önce IMN örgütü üyelerinin gösterilerle şiddet eylemlerine başvurduğunu hatırlatarak, "IMN hareketi, 'terörist bir örgüt' olarak sınıflandırıldı ve yasaklandı." dedi.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Adamu, "Bundan böyle Nijerya'da yasaklanan IMN hareketine destek veren herhangi bir kişi, 'devlet düşmanı terörist' olarak muamele görür." uyarısı da yaptı.

- Gösteriler, iki hafta önce başlamıştı

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için yaklaşık iki hafta önce başlayan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri hedef alınmıştı.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine, Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:38
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