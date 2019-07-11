Nijerya'da sel 9 can aldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Jigawa Eyalet Basın Sözcüsü Alhaji Fahad Muhammad, sellerin neden olduğu olaylarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 ev ile çok sayıda iş yerinin zarar gördüğünü söyledi. Muhammad, selde yaklaşık 200 kişinin evsiz kaldığını ve bölgeye acil yardım ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Bölgede geçen sene meydana gelen sellerde 28 kişi hayatını kaybetmişti.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.