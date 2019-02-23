Nijerya’da seçime saatler kala bir kasabaya saldırı Nijeryaa’da bir hafta ertelenen ve bugün yapılacak olan başkanlık seçimin başlamasına saatler kala silahlı bir grup Nijerya’nın kuzeydoğusundaki kasabaya saldırdı.

Nijeryaa’da bir hafta ertelenen ve bugün yapılacak olan başkanlık seçimin başlamasına saatler kala silahlı bir grup Nijerya’nın kuzeydoğusundaki kasabaya saldırdı.

Nijerya’nın saldırının gerçekleştiği Yobe eyaletinin Geidam kasabasında yaşayan İbrahim Gobi ajanslarla yaptığı telefon konuşmasında yüzlerce kişinin saldırıdan aileleri ve çocuklarıyla kaçarak kasabayı terk ettiklerini söyledi.

Saldırının komşu eyalet Borno’dan da duyulduğunu belirten görgü şahidi, kasabalıların halen kaçmaya devam ettikleri ve çalılıklar arasında gizlendiklerini söyledi.

Batı Afrika’daki Nijerya’nın Kuzeydoğu kesimi on yıldır Boko Haram terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor. Boko Haram’ın son aylarda saldırılarını sıklaştırdığı kaydedildi.

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