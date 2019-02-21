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Nijerya'da seçim öncesi 12 aday Buhari lehine çekildi

21 Şubat 2019 Perşembe 21:13
Nijerya'da seçim öncesi 12 aday Buhari lehine çekildi

ABUJA (AA) - Nijerya'da, başkanlık seçimlerine 2 gün kala 12 aday, Devlet Başkanı Muhammed Buhari lehine adaylıktan çekildi.

Buhari'nin medya ve halkla ilişkiler danışmanı Femi Adesina, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi yapılacak başkanlık seçimlerinde 12 adayın yarıştan Buhari'yi desteklemek üzere çekildiğini söyledi.

Adesina, Başkanlık Sarayı'nda 12 aday ile görüştüklerini dile getirerek, "12 başkan adayı cumartesi günkü seçimlerde yarışmak yerine tüm üyeleri ile Buhari'yi destekleyecek." diye konuştu.

Ulusal Çıkar Partisi başkan adayı Eunice Atuejide de ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar lehine adaylıktan çekilmişti.

Devlet başkanlığı yarışında Tüm İlericiler Kongresinden (APC) Devlet Başkanı Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ismi ön sıralarda yer alıyor.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala güvenlik gerekçesiyle 23 Şubat'a ertelemişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:13
  1. Nijerya
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