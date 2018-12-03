Nijerya'da sarı hummayla mücadele

ABUJA (AA) - Nijerya'da sarı humma salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde mücadelenin ikinci aşamasını başlatıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, ülkede salgın ile mücadele kapsamında Plateau, Sokoto, Kebbi, Niger ve Borno eyaletlerinde aşı kampanyaları başlatıldığını belirtti.

Ülkede yıl başından bu yana yaklaşık 25 milyon kişiye aşı yapıldığını ifade eden Moeti, sene sonuna kadar 26,2 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Moeti, aşı programın ücretsiz olduğunu vurgulayarak 9 aylık bebeklerden ile 45 yaşındaki yetişkinlere kadar çok sayıda kişinin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Sarı hummayı 2026'ya kadar sonlandırmayı hedefleyen çalışmanın bir parçası olarak yürütülen aşı kampanyasıyla ülke nüfusun yüzde 90'ının aşılanması öngörülüyor.



Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana bu alanda mücadele yürütüyor. Ülkedeki aşı kampanyalarında bugüne dek yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.



Sarı humma hastalığının semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.







