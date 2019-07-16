0553 313 94 23

Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nijerya’da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 17:58
Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nijerya’da korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Firmanın Operasyon Müdürü Numan Paksoy, "İlk duyduğumuz olay anında bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı yönünde. Bundan sonra çözüm olarak görüşmeler sağlanıp personelin serbest bırakılması talep edilecek. Nijerya makamı olayı biliyor. Nijerya Büyükelçimizle de konuştuk. Bölge olarak Nijerya’nın kontrolünde olan bir konumda değiller. Biraz daha ıssız bir alana götürüldükleri söylendi" dedi.



Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan ve korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaptan köşkünde mermi izlerinin olduğu görülürken, birçok camın kırık olduğu dikkat çekti. Gemide bulunan ve geminin 3’üncü mühendisi Onur Tağ içeriden çekilen görüntülerde şuanda beklediklerini ve ilerleyen saatlerde bir plan yaparak gemiyi en yakın karaya götürmek istediklerini söyledi.



"Bütün isteğimiz arkadaşları oradan kurtarmak”


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, durumda bir değişiklik olmadığını söyleyerek, “Nijerya’nın yaklaşık 210 kilometre açığında 10 arkadaşımız gemiden kaçırıldı. Onlardan gelecek gelişmeleri bekliyoruz. 18 kişiden 8’inin durumu iyi. Bunun dışında Nijerya’dan gelecek haberleri bekliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bütün isteğimiz arkadaşları oradan kurtarmak” dedi.



“Ailelerde bu durumun çözülmesini bekliyorlar”


Aileleriyle irtibat kurulduğunu belirten Paksoy, “Ailelerde bu durumun çözülmesini bekliyorlar. Herkes merak içinde bekliyor. İlk duyduğumuz olay anında bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı yönünde. Bundan sonra çözüm olarak görüşmeler sağlanıp personelin serbest bırakılması talep edilecek. Nijerya makamı olayı biliyor. Nijerya Büyükelçimizle de konuştuk. Bölge olarak Nijerya’nın kontrolünde olan bir konumda değiller. Biraz daha ıssız bir alana götürüldükleri söylendi. Onun dışında şuan başka bir gelişme bulunmuyor. Yetkililerden her türlü yardım talebine açığız. Ana hedef kaçırılan arkadaşlarımızı Türkiye’ye getirmek” açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rumların ret yanıtına KKTC’den net cevap
    1. Rumların ret yanıtına KKTC’den net..
    2. Başkentte gıda zehirlenmesi
    3. TOKİ Sivas 762 konut başvuru şartları..
    4. Nüfustan afişli bilgilendirme
    5. Hakem ve gözlemci klasmanları..
    6. Kaymakam Yıldırım: “Suçla mücadele tüm..
    7. Tuğgeneral Topaloğlu: "TSK, FETÖ’den..
    8. Malatya esnafında ‘Vitrin’ yarışması..
    9. Çarşamba Cezaevinde 15 Temmuz..
    10. Tarsus'ta sürüye yıldırım düştü; 25..
    11. Bodrum’daki orman yangını söndürüldü
    12. Akıncı'dan hidrokarbon önerisini..
    13. Saadet Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'na..
    14. GSO-MEM model olacak
    15. Sivas'ta TIR ile otomobil çarpıştı!..
    16. Hamas'ın Rusya'daki temasları
    17. Trump, Google'ı hain ilan etti
    18. Kırgızistan'da "15 Temmuz Hain Darbe..
    19. Başkent’te 4 çocuk zehirlendi
    20. Piyasalarda gün sonu
    21. Elif Şafak'tan Türkiye'yi karalama..
    22. Polisi şehit eden sanığa..
    23. Hastanede yangın çıktı, binada bulunan..
    24. TBMM heyeti Azerbaycan'daki iş..
    25. İntihara kalkışan şahsı arkadaşları..
    26. Dehşet saçan damat tutuklandı
    27. Aliağa’nın yarı olimpik yüzme havuzu..
    28. Borsa günü yükselişle tamamladı
    29. CerModern'de yaz boyunca tiyatro..
    30. Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi
    Mehmet Şimşek yeni parti konusunda kararını verdi